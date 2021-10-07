شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس خريفى أول أيام الدراسة وانعدام فرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية معتدل على كافة السواحل حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفارق بين العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات مئوية، مناشدا المواطنين: "بلاش نشغل المراوح والتكييفات الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر".

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال أول أيام الدراسة، أوضح شاهين، أن الطقس مع أول أيام الدراسة سيكون خريفى ممتع على كافة محافظات شمال البلاد السواحل الشمالية الوجه البحرى والقاهرة حتى محافظات شمال الصعيد.

وأشار إلى أنه مع بداية الدراسة، سيبدأ ارتفاع درجات الحرارة نسبيا مع تقدم منخفض السودان الموسمى، حيث ترتفع درجات الحرارة على قنا والأقصر وأسوان ودرجات الحرارة تصل هناك بين 38 و39 درجة.

وطمأن المواطنين، بعدم وجود أية فرص أمطار على كافة المحافظات خلال أول أيام الدراسة، مناشدا أوليا الأمور بمتابعة النشرة الجوية يوميا للتعرف على درجات الحرارة الصغرى لتحديد نوعية الملابس ومتابعة آخر تطورات الشبورة حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة على الطرق.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.