شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تعمير سيناء: نسعى لزيادة سكان أرض الفيروز لـ 3 ملايين مواطن قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن التنمية فى سيناء بدأت بعد تحرير الأرض، موضحًا أن معدلات النمو تزيد فى سيناء منذ 2014 من أجل تحقيق التنمية المطلوبة فى سيناء.

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن هناك هدف لزيادة الكتلة السكانية في سيناء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة تسعى لزيادة الكتلة السكانية إلى 3 ملايين مواطن خلال الفترة المقبلة وهذا الهدف سيتحقق قريبا.

وأوضح رئيس جهاز تعمير سيناء، أن تعداد سكان سيناء الآن حوالى 800 ألف مواطن، لافتا إلى أن هناك 5 أنفاق تم تنفيذها بسيناء، بجانب إنشاء محطات تحلية مياه.