شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كوبرى عدلى منصور أحد مشروعات التطوير الشامل لوزارة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر كوبرى عدلى أحد أبرز مشروعات التطوير الشامل التى تنفذها وزارة النقل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن كوبرى عدلى منصور.

1 - يبلغ طوله 1250 متر وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات.

2 - سيسهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية ، بحيث يكون هذا النفق فى اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

3 - تم إنشاء الكوبرى بخمسة أنظمة إنشائية كالآتى:

الأول :- 5 باكيات عبارة عن 50 كمرة على شكل حرف V سابقة الصب وسابقة الإجهاد ووزن الكمرة الواحدة 230 طنا وطولها 40 مترا.

الثاني :- عبارة عن 9 باكيات قطاع صندوقي box section

الثالث:- 9 باكيات عبارة عن 90 كمرة علي شكل حرف T سابقة الصب وسابقة الإجهاد وزن الكمرة الواحدة 165 طنا وطولها 40 مترا.

الرابع:- 4 باكيات معدنية عبارة عن 42 كمرة منها الباكية أعلى كوبرى السلام بطول 75 متر بوزن 220 طنا وتعتبر أطول باكية معدنية على طريق برى.

الخامس :- عبارة عن بلاطات على خوازيق بطول 70 مترا وحوائط ساندة بطول 250 مترا بمطالع ومنازل الكوبرى.