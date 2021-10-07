شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: حرب أكتوبر سبقها ملحمة عظيمة للشعب فى مساندة الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، التهنئة والتحية للشعب المصرى بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم، واصفا نصر أكتوبر بأنه الأكبر والأعظم على مستوى كافة المعارك العسكرية المصرية.

وأضاف المتحدث العسكرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدى عبد العزيز فى برنامج " كلام معقول" على محطة راديو مصر، بأن انتصار أكتوبر يمثل إعجازا كبيرا على مستوى أسلحة القوات المسلحة المصرية، متذكرا معركة المزرعة الصينية التى قادها المشير محمد حسين طنطاوى، والذى وصفه بأنه كان من أقوى القادة، ومقاتلا شرسا وحكيما فى الوقت نفسه.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة المصرية، بأن معركة السادس من أكتوبر سبقها فترة صعبة للغاية، شارك فيها الشعب المصرى ببسالة كبيرة فى دعم جيشه وكان له ملحمة عظيمة فى مساندة الجيش، حتى يستعيد الأرض ويحقق الهدف.

وأضاف أنه بعد 2011 وتداعياتها أيضا الشعب المصرى أثبت أنه شعب عظيم بالحفاظ على الهوية ضد جماعة إرهابية حاولت سرقة الوطن، ووقف الشعب خلف القوات المسلحة، وقام الجيش فى نفس الوقت بمحاربة الإرهاب فى معركة هى الأشرس، وحتى الآن تقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية فى محاربة فلول الإرهاب، وفى نفس الوقت قامت القوات المسلحة بدعم التنمية والمشاركة فى المشروعات القومية مع أجهزة ومؤسسات الدولة.