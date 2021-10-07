شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من بدء العام الدراسى الجديد، المقرر له السبت 9 أكتوبر الجارى، ينشر الخليج 365" المصروفات الدراسية، للمدارس الحكومية الرسمية نرصدها في التقرير التالي:

ـ يسدد تلاميذ رياض الأطفال 305 جنيهات.



ـ يسدد طلاب الصف الأول الابتدائى 305 جنيهات.



ـ 305 جنيهات لتلاميذ الصف الثانى الابتدائى.



ـ 305 جنيهات لطلاب للصف الثالث الابتدائى.



ـ يسدد طلاب الصف الرابع 305 جنيهات.



ـ 205 جنيها للرابع الابتدائى والخامس.



ـ 205 قيمة مصروفات الطلاب بالمرحلة الإعدادية.



ـ الصف الأول الثانوى 520 جنيها.



ـ الصفان الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات.



ـ الصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها.



ـ باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.