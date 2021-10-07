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اعرف مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من بدء العام الدراسى الجديد، المقرر له السبت 9 أكتوبر الجارى، ينشر الخليج 365" المصروفات الدراسية، للمدارس الحكومية الرسمية  نرصدها في التقرير التالي:

ـ يسدد تلاميذ رياض الأطفال 305 جنيهات.
 
ـ يسدد طلاب الصف الأول الابتدائى 305 جنيهات.
 
ـ 305 جنيهات لتلاميذ الصف الثانى الابتدائى.
 
ـ 305 جنيهات لطلاب للصف الثالث الابتدائى.
 
ـ يسدد طلاب الصف الرابع 305 جنيهات.
 
ـ 205 جنيها للرابع الابتدائى والخامس.
 
ـ 205 قيمة مصروفات الطلاب بالمرحلة الإعدادية.
 
ـ الصف الأول الثانوى 520 جنيها.
 
ـ الصفان الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات.
 
ـ الصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها.
 
ـ باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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