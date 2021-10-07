شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: لا صحة لتغير نسب الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُوضحةً أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022

وناشدت أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التعليم: منع الطالب من دخول الفصل وعزله بالمدرسة حال تخطى حرارته 38 درجة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وإجراءات وآلية التعامل مع حالة الطالب الذى تتعدى درجة حرارته 38 أثناء اليوم الدراسى خلال تواجده فى المدرسة، موضحة أنه يمنع من دخول الفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولي أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع.

وشددت الوزارة على أنه يقوم مسئول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وأخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.

شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.

الصحة: 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك تصل مصر خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "سيصل مصر قريبا 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك مقدمة من الشعب الصينى إلى الشعب المصرى".

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في تصريح لليوم السابع: "اللقاحات باتت متوفرة لكل المصريين، واللقاح الصينى مضمون الفاعلية"، مشيرا إلى أن مصر تربطها بالصين علاقات طيبة للغاية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد: "سيتم ضخ اللقاحات في المراكز المخصصة لها على مستوى الجمهورية"، مضيفا أن مراكز اللقاحات تقدم خدمات الكشف والتوعية قبل إعطاء اللقاح.

وأكد مجاهد أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجانب الصيني في مجال إنتاج اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، مثمنا الخطوات التاريخية التي تشهدها البلدين في التعاون بالقطاع الصحي، وذلك بفضل العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية فى البلدين.

بدء فرز مُستندات الحاجزين بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2"

في بشرى سارة للمتقدمين، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) "للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي، وتم مد فترة التسجيل حتى الإثنين 4 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأفادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبـر الموقع الإلكتروني للصندوق يهدف إلى تحديد المُنطبق عليهم الشروط وغيـر المُنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرة إلى أن عدد المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ضمن إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي ومتوسطي الدخل بلغ ما يقرب من 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 43 ألف مواطن، فى الوقت الذى بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاصة بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، ما يقرب من 12 ألف مواطن، وعدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 11 ألف مواطن.

طقس مائل للحرارة بالقاهرة غدا والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة لتحويل مسار خط شبرا الخيمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهي "مناطق شارع حلمى عبد الرازق "منطقة الأرصاد" وهى (بهتيم –عزبة رستم-ارض الدكتور-منشية الحرية-الوحدة العربية-سليم وبدران-إبراهيم بك-السعادة والتعاون-بيجام-الفرنوانى-أرض ام بيومى-عزبة عثمان-المنشية الجديدة) وضعف المياه عن باقى مناطق شبرا الخيمة ، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 8-10-2021 وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى السبت الموافق 9-10-2021، نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمى عبد الرازق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الي انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

دار الإفتاء: المحلل حرام شرعا باتفاق الفقهاء.. وفاعله ملعون

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الجدل بعد استضافة الاعلامى شريف عامر لشاب يدعى محمد الملاح أكد أنه تزوج كمحلل 33 مرة، لافتًا إلى أنه لا يقدم هذه الخدمة المجانية لأى زوجة قائلا: "مبعملهاش لأى حد، لازم يكون معرفة شخصية أو لحد أعرفه شخصيا".

وفى أول رد فعل أكدت دار الافتاء أن الزواج بشَرْط التحليل حرام شرعاً، موضحة أن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

وكان قد أوضح محمد الملاح، أنه ينفذ هذا الفعل مجانًا وبدون مقابل: «بدون مقابل لو عملت كده بمقابل يبقى بعمل حاجة غلط، ولما أعمل كده الأسرة دي بترجع لبعضها.