شكرا لقرائتكم خبر عن 654 قرية تشهد تنفيذ أعمال الصرف الصحى ضمن مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " على تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة تزيد عن 52 مليار دولار امريكى وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.

وتعمل مبادرة حياة كربمة على تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف في مصر من قبل.

وتم تقسيم القرى الأكثر إحتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وتشهد قرى حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة القطاعات ،وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، فإن هناك 35 قرية تتوافر فيها بالفعل خدمات الصرف الصحي ، و31 قرية تم تنفيذ المشروعات بها.

وتشهد 654 قرية تنفيذ مشروعات جديدة، ويتم استكمال مشروعات المد والتدعيم فى 213 قرية.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، فهناك 118 قرية مخدومة، و104 قرى تم اتمام مشروعات مد وتدعيم الشبكات بها، و1097 قرية تشهد استكمال مشروعات المد والتدعيم حالياً.