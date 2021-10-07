شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة الكذبة الجديدة.. توسعة طريق الرياح التوفيقى بإزالة التعديات وليس ردما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لحملة الأكاذيب والادعاءات التي تستهدف المشروعات القومية الكبرى للدولة المصرية، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومنشورات كاذبة استهدفت أعمال التوسعات، التي تتم في طريق الرياح التوفيقي الذى يربط بين محافظتى القليوبية والدقهلية من الجهة المواجهة للطريق السريع، بأنه يتم الردم بالمنطقة.

وتهدف تلك الشائعات الغرض هو إثارة غضب المواطنين حيث يتم توسعة الطريق بطول الرياح التوفيقى والرابط بين محافظتي القليوبية والدقهلية من الجهة المواجهة للطريق السريع، وخاصة أن هذا الجزء متعدى عليه ومستغل للمنفعة الخاصة من قبل المواطنين والطريق كان يعاني من أنه سئ وضيق للغاية وهو ما يتسبب في الكثير من الحوادث والتكدسات المرورية الشديدة.

والصحيح أن ما يتم في طريق الرياح التوفيقي هو أنه تم إزالة كل التعديات ويتم توسعة الطريق ورفع كفاءته وخاصة أنه يصل إلى المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها.