شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية الأيام المقبلة وارتفاع بالحرارة جنوبا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الاستقرار هو سمة الأيام القادمة حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد المقبل وتظل الأجواء مستقرة، موضحة أنه لا يوجد تغيرات جوهرية في حالة الطقس.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.