مصادرة 80 طن ملح سياحات مشبع بالرطوبة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية بكافة أشكالها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام بدائرة قسم شرطة الدخيلة؛ لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والاتجار فى السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تبين حيازته كميات كبيرة من ملح السياحات مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى؛ بقصد تعبئته وطرحه للبيع لمصانع المخللات ومصنعات اللحوم غير المرخصة.

ضُبط 1600 جوال ملح سياحات يحتوى على نسبة رطوبة عالية وشوائب وأتربة وغير مكرر زنة الواحد 50 كيلو جراما بإجمالى أوزان 80 طنا بدون بيانات تجارى ومجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى "منتج نهائى مُعد للبيع").