بعد 10 سنوات بإنجلترا.. مصاب الثورة يعود لاستكمال علاجه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، طائرة إسعاف قادمة من إنجلترا، تقل على متنها معوض عادل، أحد مصابي ثورة 25 يناير، بعد إصابته بطلق ناري في رأسه خلال أحداث شارع محمد محمود.

وجرى علاج "معوض" في إنجلترا لمدة 10 سنوات، على أن يستكمل علاجه في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، بالتنسيق مع البعثة الطبية بسفارة مصر فى لندن.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن نورا فتحى مندوبة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة، استقبلت المصاب وقامت بإنهاء إجراءات وصوله، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ونقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المراكز الطبية لاستكمال علاجه.

كان الطالب معوض عادل معوض قد أصيب بطلق نارى فى رأسه خلال أحداث الثورة، حيث أصدر رئيس الوزراء وقتها قرارا بعلاجه فى الخارج على نفقة الدولة.

معوض عادل، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا آنذاك، أصيب برصاصتين في الرأس، أدت لإصابته بكسر في عظام الجمجمة وارتشاح في المخ وشلل كامل بالأطراف.

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في 2 أبريل 2013 بإلزام الدولة ممثلة في المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، بعلاج عادل معوض، أحد المتظاهرين في أحداث محمد محمود الأولى على نفقة الدولة.