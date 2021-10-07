شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، للاطمئنان على انتظام سير العمل، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء موسم التنسيق.

وتبادل الوزير الحديث مع موظفي مكتب التنسيق، واطمئن على سير العمل بانتظام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع القائمين على العمل بالمكتب طوال فترة التنسيق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهها القائمون على العمل، بسبب الظروف الخاصة بنتائج بعض الشهادات الأجنبية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تم توزيعهم على الجامعات والمعاهد تجاوز 816 ألف طالب.

وقدم الدكتور عبدالغفار الشكر لجميع القائمين على مكتب التنسيق طوال الفترة الماضية، وذلك لتيسير إجراءات قبول الطلاب الحاصلين على شهادات مختلفة (الثانوية العامة، الشهادات العربية المعادلة، الشهادات الأجنبية المعادلة، الشهادات الفنية، مدارس المتفوقين STEM)، مؤكدا أن مكتب التنسيق كان يعمل بالنهار والليل وخلال الإجازات الرسمية، لإتمام تنسيق جميع الطلاب في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية.

شهد الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، وعدد من مسئولي مكتب التنسيق.









































