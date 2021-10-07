شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية فى طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وعددها 15 منفذا بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضًا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

وتطرح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة بأسعار تبدأ بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها وعبوة " باغ " 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه "، وأيضا طرح عبوة سادة لوكس " كارتون " 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة بالأصناف "، كذلك طرح أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو " كارتون " بـ 350 جنيه، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات " باغ" بـ 375 جنيها وعبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف" وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.