شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يرصد أعمال بناء مخالف بالتزامن مع عطلة انتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال بناء مخالف بضم المناور وبناء حوائط مخالفة للرسومات الهندسية، حيث استغل مالك العقار العطلة الرسمية لتنفيذ الأعمال المخالفة بدون تصاريح، وتم إيقاف الأعمال ورفع معدات البناء وجارى تحرير محضر بالأعمال المخالفة من إدارة التنظيم واستكمال باقى الإجراءات القانونية.

وأكد الحى، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه بتكثيف الحملات فى العطلات والإجازات الرسمية والإخطار الفورى عن أى مخالفات وخاصة البناء المخالف، ومواجهة استغلال البعض أيام الإجازات والعطلات اعتقادا منهم غفلة الحي في رصد المخالفات .

وفى السياق ذاته، اتخذ حى الدقى عدة إجراءات ضد المخالفين لموعيد الغلق الجديدة للمحال والمولات، حيث وجه عدة إنذارات لبعض المحال فى شوارع التحرير والسودان وسليمان جوهر وشارع الدقي لمخالفتهم مواعيد الغلق الشتوية، مع رفع الإشغالات للمخالفين، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

































