شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة 58 شماسا بالزقازيق وتدشين معمودية وأوان بمنيا القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، القداس الإلهى فى كنيسة الشهيد مار مينا في منيا القمح، ودشن نيافته معمودية الكنيسة وعددًا من الألواح المقدسة وأواني الخدمة بها.

وصلى نيافته قبلها، القداس فى كنيسة القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بطرس فى الزقازيق، ورسم 58 من أبنائها شمامسة.

في سياق آخر اهتمت حضانات الكنائس بالإيبارشية بتنمية روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال، من خلال الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



