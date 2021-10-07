التنمية المحلية تنظم دورات تدريبية لتنمية قدرات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية للمحليات 3 دورات تدريبية هى تصميم الجرافيك والإنفوجرافات، وتصميم الشبكات Network Design ، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء ، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية التى بدأت الأسبوع الحالى للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 129 متدربا من جميع المحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين ، كما شدد على اهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية واعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات مؤكداً ان ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هذا الاسبوع هى: تنمية مهارات القيادات فى مجال ادارة الأزمات و ادارة الفعاليات الإعلامية لرؤساء المراكز والمدن و نوابهم ، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسى ، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية ، واستفاد من هذه الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.