شكرا لقرائتكم خبر عن 52 يوما على هروب قردين إلى حدائق الأهرام.. اعرف خطة حديقة الحيوان لضبطهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 52 يوما تقريبا على هروب القرود بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، حيث واصلت اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة وحديقة الحيوان بالجيزة، مطاردة القرود حيث تم نصب أكمنة لضبط على القرود.

وأكدت حديقة حيوان الجيزة أنه وضعت عددا من الشباك ببعض المناطق لتسهيل القبض على القردين، نظرا لاتساع منطقة حدائق الأهرام، وتواجد السكان بكثرة بها ما يصعب مهمة القبض عليهما بعدما تركهم مالكهم لصعبو السيطرة عليهما.

وأوضح مسئول بحديقة حيوان الجيزة أن السكان يقدمون الطعام للقرود وهو ما صعب مهمة ضبطهم، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بالحديقة تستهدف القرود منذ هروبها، وأنها لا تمثل تهديدا للمواطنين، مطالبا من يراهم من السكان إبلاغ النجدة فورا.

كانت محافظة الجيزة شكلت لجنة من مديرية الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة، لضبط قردين هربا من أحد السكان بمنطقة حدائق الاهرام بحى الهرم، وذلك حرصا على عدم تعرض المواطنين لأى أذى.

وأكد مصدر بالطب البيطرى بالجيزة، ان أحد المواطنين بمنطقة حدائق الاهرام، يهوى تربية النسناس، ولكنهم فروا هاربين منه، مشيرا الى أنه يتم البحث حاليا عن نسناسين، بالتنسيق والتعاون مع حديقة حيوان الجيزة.