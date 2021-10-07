شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الشرقية يتفقد محطات المياه والصرف لمتابعة الحالة الفنية للمحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، محطة مياه الزقازيق المرشحة؛ وايضا رافع الزراعة بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدي الجاهزية الفنية؛ لتدعيم امدادات المياه عبر الخطوط الناقلة، ومتابعة حسن سير وانتظام العمل، ورفع الروح المعنوية للعاملين بالمحطة.

كما تفقد توسعات محطة مياه العصلوجي 90 ألف م3 المنفذة بمعرفة الجهاز التنفيذي ( شركة المقاولون العرب ) للمتابعة والوقوف علي مدي جاهزية المحطة لدخولها الخدمة وتذليل أي معوقات تحول دون تسلمها بالتاريخ المحدد.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرور المستمر على محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة كفاءة تشغيل المحطات والصيانة.

وفي هذا السياق، شدد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية الموجودة والخاصة بصيانة المعدات للمحافظة علي الحالة الفنية لها بصفة دائمة وايضا مؤكدا علي ان المتابعة تتم ضمن خطة الشركة لمتابعة كافة المشاريع الجاري تنفيذها.