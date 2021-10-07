شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة البرامج الوقائية والتوعوية بمخاطر الإدمان فى المناطق السكنية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك" حول أنشطة البرامج الوقائية والتوعوية بمخاطر الإدمان التى تم تنفيذها فى المناطق السكنية المطورة "بديلة العشوائيات فى الفترة من سبتمبر 2020 حتى سبتمبر 2021".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد استعرضت تقريرا عن مجهودات حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، حى الأسمرات والمحروسة ، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل "صبحي حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية "فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، فى الفترة من سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".



