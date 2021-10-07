شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشيد بقرار بدء تشغيل مكتب رقمى لخدمات نيابات الأسرة بالعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام لإصداره أمرا ببدء تشغيل مكتب رقمى جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بمدينة العريش، وذلك بعد رصد شكاوى سكان العريش من اضطرارهم للانتقال لمحافظة الإسماعيلية للحصول على خدمات نيابات الأسر، كاستخراج الأحكام المتعلقة بالأسرة، وإعلامات الوراثة، والقرارات الخاصة بالولاية على المال التي تخصّ المرأة والقُصَّر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بدعم ومساندة النيابة العامة لمتطلبات المرأة وتلبية احتياجاتها وتذليل كافة العقبات أمامها للحصول علي حقوقها التي منحها لها القانون، مشيرة إلى أن هذا القرار استكمالا لخطة النيابة العامة في توفير عدد كبير من المكاتب الرقمية لنيابات الأسرة في المحافظات والتى تسهل كثيرا على العديد من السيدات الحصول على خدمات نيابات الأسرة.

وأضافت: "المستشار حمادة الصاوى الذى دائما ما يصدر قرارت فيها أنصاف ومساندة للمرأة المصرية، وهو ما يأتى فى ظل توجه الدولة نحو تمكين ودعم المراة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".