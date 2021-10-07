شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل إيه لو بطاقة الخدمات المتكاملة ضاعت؟ شاهد رد وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بطاقة الخدمات المتكاملة ضاعت او فيه خطأ في بيانات الكارت ومش عارف تعمل ايه " ،كل هذه التساؤلات تجيب عليها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى فيديو نشرته الوزارة على الصفحة الرسمية " الفيس بوك "حيث يتم الاتصال بالخط الساخن "15044” لتلقى اى الشكاوى .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، تفعيل خط ساخن "15044"، لتلقى التظلمات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث يحق للمواطن، أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى في ظل توقع أن يصل عدد بطاقات الخدمات المتكاملة فى المرحلة الثانية الى لما يقرب من 3 ملايين مواطن.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مميزات كارت الخدمات المتكاملة المقرر أن يحصل عليها ذوى الإعاقة سييسر لهم الحصول على العديد من الخدمات، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التي يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة.