شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع مخلفات الشوارع المتفرعة من شارع الهرم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل حى العمرانية بالجيزة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وتجريد ورفع المخلفات بشارع ستديو الأهرام المتفرع من شارع الهرم، بالإضافة إلى استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عمر ابن أبى ربيعه المتفرع من شارع الهرم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور محمد نور الدين رئيس الحى.

وفى إطار تنفيذ أعمال تطوير لمتفرعات شارع الأهرام، بدأت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية أعمال تطوير ورفع المخلفات وتجريد شارع ستديو الأهرام بحى العمرانية فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022، ومن المقرر أن تستكمل المحافظة رصف وتطوير الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام.

ومن المقرر أن يتم غلق شارع الهرم بالتزامن مع إنشاء خط المترو الرابع مما يخدم سكان المنطقة، مما يخفف الضغط والازدحام.