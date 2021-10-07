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استئناف القاهرة: حظر دخول موظفي المحكمة إلا بعد تلقي اللقاح بداية من 25 نوفمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر المستشار عصام الدين أحمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 143 لسنة 2020.

وتضمن القرار عدم السماح لموظفي محكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة لها بالدخول لمقار العمل اعتبارًا من 25 نوفمبر المقبل إلا بعد تلقي لقاح أو تقديم تحليل pcr كل 3 أيام ويعمل بهذا القرار من تاريخه.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1973 بشان السلطة القضائية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 باصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكتاب رئاسة مجلس الوزراء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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