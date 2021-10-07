بـ"التسوق الإلكتروني".. ضبط شخص استولى على أموال شركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال حساب بنكي لشركة من خلال التسوق الإلكتروني.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من إحدى السيدات "وكيلة إحدى الشركات" مقيمة بمحافظة القاهرة يفيد بتضرر الشركة من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة والمربوطة على حسابها البنكي من أحد البنوك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت والاستيلاء منها على مبلغ مالي دون علمها.

بالفحص تم رصد أوامر شراء لبعض البضائع والمنتجات على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة.

أمكن تحديد الشخص المشار إليه (موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل طبيعة عمله كموظف سابق بالدعم الفني ومنسق خدمات بذات الشركة واطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة أثناء استخدامه لها بقسم الحسابات لإنهاء التعاملات المالية واستولى على تلك البيانات، وعقب ذلك قام بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات وحال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوي على صورة من بطاقة الدفع الإلكتروني المستخدم في الواقعة – حساب إلكتروني على مواقع التسوق الإلكتروني المستخدم في إجراء العمليات الشرائية).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة واستخدامها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني دون علمهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها ولاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في الاستيلاء على أموال المواطنين.