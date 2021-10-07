استنجدت به فذبحه.. تفاصيل ذبح شخص لزوج شقيقته في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس المتهم بذبح زوج شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى إخطارًا من مستشفي سيد جلال بوفاه شاب متأثرا بإصابته بعدة طعنات وجرح ذبحي في الرقبة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين وجود جثة "إسلام. ع" في العقد الثالث من العمر وبه 3 طعنات في الصدر والبطن وجرح رابع في الرقبة.

وكشفت التحريات بأن مرتكب الواقعة هو شقيق زوجة المجني عليه، وأن المجني عليه يوم الواقعة تعدى بالضرب علي زوجته (شقيقة المتهم) بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات أن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من بطش زوجها، وعلى الفور انتقل المتهم إلى منزل شقيقته وتطور الحديث مع زوجها لمشادة كلامية قام على أثرها المتهم بتسديد طعنات للمجني عليه بواسطه سلاح أبيض، ما أسفر مقتله.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وصرحت بالدفن.