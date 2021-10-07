عمليات بيع وهمية.. ضبط شخص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت مليون نصف جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من مقر الشركة الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج" ، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,500,000) مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.