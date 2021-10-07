شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة بـ18 لغة إضافة إلى لغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم ترجمة خطبتي الجمعة القادمتين 15 و 22 أكتوبر الجارى، مترجمتين إلى ثمانية عشرة لغة، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، في إطار حملة نبي الرحمة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مطلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا.

وفى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة غدا تحت عنوان: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد .. وفلسفة الحرب في الإسلام"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، وشددت على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وتفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 12 مسجدًا جديدًا، يكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو حتى الآن، 218 مسجدًا، منها 195مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و 23 مسجدًا صيانًة وترميمًا.