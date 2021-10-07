شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكى vs الروسى.. شاهد الطقوس اليومية للدب فى حديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم حديقة حيوان الجيزة، نوعين من الدببة دب روسى ودب أمريكى، 4 دببة، ودائما ما يشهد بيت الدب اقبال كبير من المواطنين، وهو ما رصده الخليج 365، حيث تجمع الزوار بجانب بيت الدب بالتزامن مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر.

ويأكل ال4 ددبة يوميا 7 كجم من اللحوم لمدة 3 ايام، وباقى للأيام تأكل أسماك، كما تأكل فاكهة وجزر وبلخ وارز بلبن وعسل اسود، وتشرب شاى مثلج، وهو ما أكده وحيد محمد حارس بيت الدب بحديقة حيوان الجيزة، كما تحرص الحديقة على تشغيل المراوح للدببة وكذلك الدش .

ومن المقرر أن يتم تطوير حديقة الحيوان ليشمل الخدمات والمنشآت بما لا يضر بالحيوانات أو يؤثر عليهم، وأن مصر تطبق كافة المعايير الدولية في الحفاظ على الحيوانات، لافتاً إلى أن برامج مراكز الإكثار فى حديقة الحيوان، ساهمت فى عام 2019 فى ظهور ولدات جديدة من الحيوانات البرية والمهددة بالإنقراض، حيث تم ولادة 21 مولوداً من عدة فصائل حيوانية و14 نوعاً من الحيوانات والطيور المضافة لحدائق الحيوان.

ويتضمن المخطط أن تتم أعمال التطوير بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة التي تمتلك خبرات واسعة فى تشغيل الحدائق خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل بهدف التطوير، مؤكدًا أن الهدف الاساسى من أعمال التطوير تعظيم الاستفادة من الحدائق والارتقاء بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.