شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق المسابقة القرآنية الثانية للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إطلاق المسابقة الثانية للقرآن الكريم وفهم مقاصده العامة للراغبين من الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأى من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا، وذلك في ضوء رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن المسابقة ستكون في ثلاثة أفرع:

•الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة.

•الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم.

•الفرع الثالث: حفظ ربع القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يحصل الفائزون في هذه المسابقة على مكافآت مالية قيمة، ومكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم ترشيح الناجحين منهم في الفرع الأول للمشاركة في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 11-15 ديسمبر المقبل، داعية الراغبين في التقدم للمسابقة ملء النموذج المرفق خلال أسبوع من الآن.