شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة عالمية من أرض مصرية مليون شاب متطوع للتكيف المناخى استعدادا لـ"COP27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل سعي مصر لاستضافة مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل بحضور زعماء العالم، تنظم جامعة الأزهر أكبر مؤتمر علمي للتغيرات المناخية خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2021 ، تحت عنوان " التغيرات المناخية.. التحديات والمواجهة " بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف حيث يتم تدشين فى أولى جلساته مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى "سفراء المناخ".

ويناقش المؤتمر ابحاث ودراسات علمية محكمة في المناخ وكيفية تجاوز هذه الأزمة لتكون احد العوامل العلمية لمؤتمر الأطراف العام المقبل.

وفى هذا السياق استقبل أ.د محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الازهر عمداء بعض الكليات منهم أ.د جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة وأ.د السيد أحمد مرجان عميد الشريعة والقانون بدمنهور و أ.د خلود عميدة تجارة أسيوط واستاذة الجامعات ود. مصطفي الشربيني رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي ود. كتور عبد الرحيم الديوي نائب رئيس مبادرة المبادرة للمكتب التنفيذي.

ومن جانبه قال د. مصطفي الشربيني رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أطلاق مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي " سفراء المناخ "تمثل نقطة انطلاق لتجميع مليون شاب من شباب الجامعات لمواجهة كوارث المناخ ، وتأتي المبادرة انطلاقا من مصر على وجه الخصوص لمواجهة أحد أكبر التحديات في التاريخ، والتي تتطلب معالجة حالة الطوارئ المناخية التي نواجهها وتؤثر علي التنمية المستدامة للأجيال القادمة، مضيفا أن ما نقوم به في حياتنا اليومية له شكل من أشكال التأثير على المناخ، وكأفراد نحتاج إلى تحمل بعض المسؤولية عن ذلك، فقد جمعنا مجموعة من قادة المجتمع في مصر وفي العالم.

واوضح الشربينى انه أيضا سيتم تدريبهم تأهيلهم كسفراء للمناخ يقومون بتجميع مليون شاب لديهم الدافع القوي لحماية كوكبنا وهم المتحمسون والملتزمون باتخاذ إجراءات مناخية وان ذلك سوف يساعدنا على زيادة الوعي بالعمل الرائع الذي نقوم به ويتم تدشين مشاريع مناخية لتدريب شباب الجامعات وتوعية المجتمع وبعض المشاريع التي تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.