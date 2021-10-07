شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تحصيل 344 ألف جنيه جزء من مستحقات طبيب مصرى بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة فى القنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية جزء من مستحقات الدكتور المصرى "عماد .ح" استشارى تجميل بلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا أى ما يوازى 344 ألفا و166 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قائلا: إنه بالتفاوض وديا مع كفيل مستشفى أندلسية بجدة للحصول على مستحقات الدكتور "عماد.ح" استشارى التجميل نجح المكتب فى الحصول على جزء من مستحقاته، وبلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا مع إعطائه تأشيرة خروج وعودة، ورفض الدكتور عرض مقدم له من إحدى المستشفيات بزيادة 10 آلاف ريال عن راتبه بمستشفى أندلسية.

وأكدت أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.