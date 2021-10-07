شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة ترتفع لـ40 درجة جنوبا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 11 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة