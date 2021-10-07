شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة؟ وزيرة التضامن تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى فيديو على الصفحة الرسمية للوزارة " فيس بوك " عن أنواع الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى، تفعيل خط ساخن "15044"، لتلقى التظلمات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث يحق للمواطن، أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى في ظل توقع أن يصل عدد بطاقات الخدمات المتكاملة فى المرحلة الثانية الى ما يقرب من 3 ملايين مواطن.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مميزات كارت الخدمات المتكاملة المقرر أن يحصل عليها ذوى الإعاقة ييسر لهم الحصول على العديد من الخدمات، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التي يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة.