شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد ينتظر وجبة الحمير وزئيره يهز حديقة حيوان الجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حديقة الحيوان بالجيزة اقبال كبير من الزوار بالتزامن مع احتفالات ذكرى إنتصارات أكتوبر، وهو ما رصده الخليج 365، حيث تجمع الزوار بجانب الحيوانات، وعلى رأسها بيت الأسد.

وينتظر الأسود وجبتها اليومية والتى تبلغ 6 كجم لحوم من الحمير والأحصنة، وتتنوع الوجبات يميا من لحوم حمير وأبقار وجاموس وأحصنة .

ومن المقرر أن يتم تطوير حديقة الحيوان ليشمل الخدمات والمنشآت بما لا يضر بالحيوانات أو يؤثر عليهم، وأن مصر تطبق كافة المعايير الدولية في الحفاظ على الحيوانات، لافتاً إلى أن برامج مراكز الإكثار فى حديقة الحيوان، ساهمت فى عام 2019 فى ظهور ولدات جديدة من الحيوانات البرية والمهددة بالإنقراض، حيث تم ولادة 21 مولوداً من عدة فصائل حيوانية و14 نوعاً من الحيوانات والطيور المضافة لحدائق الحيوان.

ويتضمن المخطط أن تتم أعمال التطوير بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة التي تمتلك خبرات واسعة فى تشغيل الحدائق خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل بهدف التطوير، مؤكدًا أن الهدف الاساسى من أعمال التطوير تعظيم الاستفادة من الحدائق والارتقاء بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.