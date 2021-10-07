شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد تأسيسها وذكرى رحيل أول أسقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية مساء أمس بعيد تأسيسها الـ 59 والذكرى الـ 40 لرحيل مثلث الرحمات الأنبا صموئيل ( 6 أكتوبر 1981)، الذى تأسست أسقفية الخدمات بسيامته يوم 30 سبتمبر 1962.



أسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية

وصلى الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات وشاركه القمص رافائيل ثروت وأسرة الراحل الأنبا صموئيل، وخدام الأسقفية، وذلك في كنيسة السيدة العذراء بمبنى أسقفية الخدمات بالكاتدرائية بالعباسية.

وتم عمل دورة وتمجيد للشهيد موريس قائد الكتيبية الطيبية، والمتنيح الأنبا صموئيل.



جانب من احتفال أسقفية الخدمات

وفي كلمته بهذه المناسبة قال نيافة الأنبا يوليوس: "الأحباء خدام الأسقفية، خالص تهنئتي لكم بعيد ميلاد الأسقفية التاسع والخمسين، ذاكرين في هذا اليوم كل آبائنا وخدامنا الذين تعبوا وخدموا بقلوبهم، وأخص بالذكر مثلث الطوبى والرحمات نيافة الأنبا صموئيل أول اسقف للخدمات، الراحل الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف، المتنيح الأنبا رويس وأبونا صليب سوريال، هم تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. أرجو لكم سنة جديدة كلها حب وعطاء".