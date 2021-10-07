شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة لتحويل مسار خط شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهي "مناطق شارع حلمى عبد الرازق "منطقة الأرصاد" وهى (بهتيم –عزبة رستم-ارض الدكتور-منشية الحرية-الوحدة العربية-سليم وبدران-إبراهيم بك-السعادة والتعاون-بيجام-الفرنوانى-أرض ام بيومى-عزبة عثمان-المنشية الجديدة) وضعف المياه عن باقى مناطق شبرا الخيمة ، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 8-10-2021 وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى السبت الموافق 9-10-2021، نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمى عبد الرازق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الي انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.