شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوافق على أكبر حركة ترقيات لموظفى الشهر العقارى ويقر 229 درجة وظيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكبر حركة ترقيات لموظفى الشهر العقارى والتوثيق، وذلك بعد إنشاء بعض الدرجات الوظيفية وإلغاء درجات أخرى بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى طبقا لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارى رقم 101 لسنة 2020 بترقية الموظفين.

وقرر وزير العدل، الموافقة على إنشاء 96 درجة ثانية قانون وإلغاء 96 درجة ثالثة قانون فيما تم إنشاء 36 درجة ثانية تمويل ومحاسبة وإلغاء 36 درجة ثالثة تمويل ومحاسبة، كما تم إنشاء 36 درجة ثانية تنمية إدارية، وإلغاء 36 درجة ثالثة تنمية إدارية.

كما تم إنشاء 27 درجة رابعة حرفية، وإلغاء 27 درجة خامسة حرفية، وإنشاء 34 درجة رابعة خدمات معاونة، وإلغاء 34 درجة خامسة خدمات معاونة.

وتضمن قرار الوزير أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في السنة المالية الحالية 2021/2022 لترقية العاملين بمصلحة الشهر العقارى الذين اتموا المدد اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية وذلك اسوة بترقية العاملين بالديوان العام للوزارة والخصم بفروق التكاليف على الاعتمادات المالية التي ستدرج بموازنة الفصل 8 –الشهر العقارى بالباب الأول في السنة المالية الحالية.