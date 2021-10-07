شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء خريفية وشبورة وطقس بارد ليلا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

- اعتبارا من يوم الأحد 10 أكتوبر ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وبقيم تتراوح من 3: 4 درجة على جنوب الصعيد .

- تشهد هذه الفترة طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

- شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.