شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: طابور الصباح والحصة الأولى للحديث عن نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد خلال طابور الصباح اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع المعاهد الأزهرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك بتحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعزيزا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

في سياق متصل أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات بأن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 حرب النصر والعزة والكرامة.