شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: طابور الصباح والحصة الأولى للحديث عن نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد خلال طابور الصباح اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع المعاهد الأزهرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك بتحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعزيزا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.
في سياق متصل أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات بأن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 حرب النصر والعزة والكرامة.
على أن تبدأ إجازة منتصف العام في الخامس من فبراير 2022 وتنتهي 17 من الشهر نفسه، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، ويستمر العمل بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 5 مايو 2022، لتنطلق امتحانات النقل والشهادتين للفصل الدراسي الثاني يوم 7 من الشهر نفسه، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف ومراحل النقل يوم 16 يوليو 2022، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو 2022 للدور الأول ويوم 27 أغسطس للدور الثاني.