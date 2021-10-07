شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنتهى من الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 المقرر له يوم السبت 9 أكتوبر، وتستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها فى العام الجامعى الجديد.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة في هذا الشأن، واتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، والتشديد على مواصلة حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على انتظام اجراءات الكشف الطبي للطلاب بكل هدوء ونجاح، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب وفقًا لجدول زمني محدد.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه مع بداية العام الدراسي تحتفل الجامعة بانتصارات أكتوبر حيث يحيي أوركسترا وكورال الجامعة انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال تقديم مجموعة من الأناشيد الوطنية بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك بالإضافة إلى عزف الموسيقى العسكرية من قبل الفرق الموسيقية العسكرية التي تجوب الحرم الجامعي لعزف موسيقاها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.