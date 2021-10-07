شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستحضرات تجميل مهربة من 70 مليون جنيه جمارك بالاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط مستحضرات تجميل مهربه من 70 مليون جنيه جمارك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ قيام (مالك شركة - كائنة بمنطقة العياط بالجيزة) بإستيراد رسالة من إحدى الدول داخل عدد (2) حاوية مشمولهما (أدوات منزلية)، وقيام الشركة بإخفاء بضائع محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لكشف وجرد مشمول الرسالة ، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنشطات مختلفة الأنواع والأشكال تزن حوالى (50 طن).

قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ وقدره (70,000,000) سبعون مليون جنيه.