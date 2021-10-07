شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مشروعات حياة كريمة بالمنوفية تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن محافظة المنوفية إحدى محافظات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يستهدف البرنامج تطوير قرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى تكلفة تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية فى تقرير حديث لها حول المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، أن البرنامج يستهدف فى مركزى أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، إقامة مشروعات فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق.

كما يستهدف البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل وتبطين الترع والمجارى.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شدد على المتابعة الدورية لرئيس الجمهورية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الزيارات والجولات والاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المخططة فى التوصيات الزمنية المحددة وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى حياتهم.