شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 740 شابا واستخراج 952 شهادة قياس مستوى المهارة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف، تعيين 740 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 4019 شاباً، فضلاً عن استخراج 908 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و952 شهادة قياس مستوى المهارة.

وأوضح محمد أنور مدير المديرية، فى بيان، أنه خلال أغسطس الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 494 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 209 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 45 ألف جنيه، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه ، ومنحتين وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه، وصرف 10 منح لإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 23 ألف جنيه.