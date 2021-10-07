شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلات مصر للطيران الداخلية والدولية على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم، الخميس، رحلاتها إلى 82 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 9289 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران بأن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 82 رحلة بمعدل 57 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، كانو، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، عمَان، بغداد، البحرين، الخرطوم، برشلونة، ميونخ، بيروت، عنتيبي، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أسمره، نيروبي، جوهانسبرج، و 23 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9289 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.