أخبار مصر

طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة،  طرح 13 محلاً تجاريا بمناطق مختلفة بالمدينة، بمساحات تتراوح من (١٤م٢ : 84م٢)، وذلك للبيع بالمزاد العلني. 

 

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وأن جلسة المزاد العلني ستعقد يوم الأحد 24/10/2021، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة طيبة الجديدة لا سيما بالمناطق الحديثة.

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا