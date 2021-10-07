شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، طرح 13 محلاً تجاريا بمناطق مختلفة بالمدينة، بمساحات تتراوح من (١٤م٢ : 84م٢)، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وأن جلسة المزاد العلني ستعقد يوم الأحد 24/10/2021، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة طيبة الجديدة لا سيما بالمناطق الحديثة.