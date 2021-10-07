شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب جامعة القاهرة بمشروعات وزارة التموين لتأهيلهم لسوق العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية لدفعة جديدة من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر وذلك، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما تتضمن المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا مول تجارى ،وقاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادى رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب و تواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى عالى يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة بالإضافة الى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعي و شبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

وأطلع طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة علي أعمال تنفيذ أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحه حوالى ٨٣ فدان باستثمارات تتعدى ال ٦ مليار جنيه مصري وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا و تخدم ٤٢ مليون نسمه وتوفر أكثر من ٤٠ الف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية

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وصرح الاستاذ الدكتور /علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، ‏أن وزارة التموين تدعم التدريب العملي لطلاب كلية التجارة جامعة القاهرة ‏لتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم في كل قطاعات الوزارة من خلال ‏عدد من المحاضرات لفريق التدريب لإكساب ‏الطلاب خبرات متعددة كذلك ايضا تنظيم زيارات ميدانية للطلاب الى مشروعات الوزارة التى يتم تنفيذها فى مختلف قطاعات الوزارة لتعريفهم بالمشروعات التي تمت على أرض الواقع ‏وما يتم تنفيذه الآن

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان وزارة التموين تولى اهتماما كبيرا بتدريب طلاب الجامعات المصرية سواء داخل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومنها جهاز تنمية التجارة لصقل خبرات وتجارب الطلاب، وكذلك أيضا تنظيم الزيارات الميدانية لاطلاعهم على إنجازات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص على أرض الواقع بما يتيح لهؤلاء الطلاب اكتساب المعرفة الكاملة عن هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في عهد القيادة السياسية ومنها انشاء لأول مره مشروعات لوجستية /تجارية تبلغ 18 مشروعات في 11 محافظة حتى الآن باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه ، وأن معدلات تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع تتجاوز الـ 75% حاليا ، كما أنه من المقرر افتتاح المرحلة النهائية للمنطقة اللوجستية التجارية بمدينة طنطا خلال الفترة المقبلة.

جديا بالذكر ان جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين كان قد نظم زيارة ميدانية خلال شهر اغسطس الماضى لوفد من طلاب الفرقة الرابعة لكلية التجارة جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا ، ،في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ،حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية.