شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطور طريقى ميت رهينة وسقارة السياحى بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال المرحلة الأولي لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول 1.5 كم بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة وطريق سقارة السياحى بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ علي دفع أعمال الرصف والتطوير وسرعه الإنتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، مشددا علي أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة ومراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية في عمليات الرصف.

كما تفقد مشروع محطة الرفع الفرعية للصرف الصحي بقرية سقارة حيث تابع نائب المحافظ أعمال تنفيذ مرحلة صب حوائط البيارة داخل المحطة، موجها بالإلتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.

شارك فى الجولة محمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسؤلي الهيئة العامة للطرق والكباري و مديرية الطرق بالمحافظة.

جاءت الجولة فى أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدوري علي المراكز والمدن ومتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة.