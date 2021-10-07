مصرع 4 أشخاص وإصابة طفلين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - لقى 4 أشخاص وأصيب طفلان إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بنطاق الجيزة ، ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى الشرقى بوقوع حادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكى بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بمنطقة أطفيح اتجاه بنى سويف.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وأصيب طفلان و نقلوا إلى أقرب مستشفى، وتم تجنيب السيارة نهر الطريق؛ لتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة بالواقعة.