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مصرع 4 أشخاص وإصابة طفلين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - لقى 4 أشخاص وأصيب طفلان إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بنطاق الجيزة ، ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى الشرقى بوقوع حادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكى بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بمنطقة أطفيح اتجاه بنى سويف.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وأصيب طفلان و نقلوا إلى أقرب مستشفى، وتم تجنيب السيارة نهر الطريق؛ لتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة بالواقعة.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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