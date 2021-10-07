شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القاهرة تفتح أبوابها مجانا احتفالا بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت حدائق القاهرة العامة والمتميزة والمتخصصة أبوابها، اليوم، مجانا أمام الزوار، وذلك ضمن احتفال القاهرة بانتصارات أكتوبر، كما تستقبل حدائق القاهرة غدا الجمعة، زوارها مجانا، وذلك بناء على قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة أن الحدائق استعدت لاستقبال الزوار اليوم وغدا، وأعدت برامج ترفيهية لاستقبال الزوار، حيث سيتم تشغيل الأغانى الوطنية وبرامج ترفيهية بمسرح الطفل فى الحديقة الدولية.

وتحتفل مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بقضى بأن يكون اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.