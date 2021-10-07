شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الطالب دون سن الـ 12 عاما غير مطالب بارتداء الكمامة مع بداية الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إلزام جميع المتواجدين في المدرسة بارتداء الكمامات وغسل الأيدى بشكل مستمر واستخدام الكحول مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر له أن ينطلق السبت المقبل عدا التلاميذ دون سن الـ 12 سنة غير ملزمين بارتداء الكمامات فى المدرسة ويمكن ارتداء الفيس شيلد.

شدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.